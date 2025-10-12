https://news.day.az/azerinews/1787353.html Yuxuda danışmaq bu xəstəliklərin əlaməti ola bilər Nevroloq Olqa Zinçevanın sözlərinə görə, yuxuda danışmaq tibbi adı ilə "somnilokviya" bəzən ciddi xəstəliklərin göstəricisi ola bilər. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu hal təkcə sözlərlə yox, həm də səslər, mızıldanma və qeyri-ixtiyari hərəkətlərlə müşayiət oluna bilər.
Yuxuda danışmaq bu xəstəliklərin əlaməti ola bilər
Nevroloq Olqa Zinçevanın sözlərinə görə, yuxuda danışmaq tibbi adı ilə "somnilokviya" bəzən ciddi xəstəliklərin göstəricisi ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu hal təkcə sözlərlə yox, həm də səslər, mızıldanma və qeyri-ixtiyari hərəkətlərlə müşayiət oluna bilər.
Mütəxəssis bildirir ki, somnilokviya uşaqlarda daha çox (təxminən 50%), böyüklərdə isə nadir hallarda (5%) müşahidə olunur. Əgər bu hal ara-sıra baş verirsə, təhlükəli hesab edilmir. Lakin yuxuda mütəmadi danışmaq halları yuxu apnoesi, depressiya, epilepsiya, alzheimer və parkinson kimi xəstəliklərin xəbərçisi ola bilər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре