https://news.day.az/azerinews/1787463.html Dəmiryol Muzeyində açıq qapı günləri keçiriləcək Azərbaycanda dəmir yollarının yaranmasının 145 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Dəmiryol Muzeyində açıq qapı günləri keçiriləcək. Day.Az bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, 14-19 oktyabr tarixlərində muzeyə giriş pulsuz olacaq.
Dəmiryol Muzeyində açıq qapı günləri keçiriləcək
Azərbaycanda dəmir yollarının yaranmasının 145 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Dəmiryol Muzeyində açıq qapı günləri keçiriləcək.
Day.Az bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 14-19 oktyabr tarixlərində muzeyə giriş pulsuz olacaq.
"Bu fürsətdən siz də yararlanın - muzeydə dəmir yollarının 145 illik tarixinə səyahət edənlərdən olun", - deyə ADY-dən bildirilib
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре