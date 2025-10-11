Qarabağ minalarla ciddi şəkildə çirklənib - Beynəlxalq ekspert
İtkin düşmüş şəxslərin yerlərinin müəyyən edilməsi üzrə ixtisaslaşmışam. Azərbaycan Respublikası Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının dəvəti ilə Azərbaycana gəlmişəm. Yenidən Qarabağa səfər etməkdən çox məmnunam.
Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, bu sözləri Zəngilana səfər edən beynəlxalq konfrans iştirakçısı, beynəlxalq insan hüquqları üzrə ekspert Afərin Şahidzadə bildirib.
"Bu mənim Qarabağa dördüncü səfərimdir. Bu bölgədə çoxlu dəyişiklər baş verib. Burada genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işləri aparılır, insanlar bu ərazilərə qayıdırlar. Mən birinci dəfə Ağdam şəhərinə səfər edəndə orada heç nə tikilməmişdi. Onu da qeyd etməliyəm ki, həmin ərazilər minalarla ciddi şəkildə çirklənib və onları minalardan təmizləmək üçün uzun vaxt lazımdır. Başqa vacib və müsbət məqam bundan ibarətdir ki, avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan arasında Birgə Bəyannamə imzalanıb və zənnimcə, itkin düşmüş şəxslər haqqında məlumat mübadiləsinə mühüm töhfə verə bilər", - deyə Afərin Şahidzadə bildirib.
Qeyd edək ki, İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçıları işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər zamanı Zəngilanda olublar.
