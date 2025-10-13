https://news.day.az/azerinews/1787670.html İstanbulun məşhur tramvayı yandı - VİDEO İstanbulun Taksim meydanı ilə Beyoğlu tuneli arasında hərəkət edən nostalji tramvayda yanğın baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı xəbər yayıb. Bildirilib ki, yanğına səbəb qısaqapanma olub. Tramvayın sürücüsü dərhal yanğınsöndürən balon ilə yanğına müdaxilə edərək alovu söndürüb.
İstanbulun məşhur tramvayı yandı - VİDEO
İstanbulun Taksim meydanı ilə Beyoğlu tuneli arasında hərəkət edən nostalji tramvayda yanğın baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı xəbər yayıb.
Bildirilib ki, yanğına səbəb qısaqapanma olub.
Tramvayın sürücüsü dərhal yanğınsöndürən balon ilə yanğına müdaxilə edərək alovu söndürüb.
Əraziyə polis, yanğınsöndürən və təcili tibbi yardım qrupları göndərilib, tramvay qaraja aparılıb.Qeyd olunur ki, yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре