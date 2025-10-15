Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin "Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Fərmanında əksini tapıb.

Fərmana əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi 55 ştat vahidindən 65-ə qaldırılıb.