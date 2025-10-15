https://news.day.az/azerinews/1788304.html Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb - FƏRMAN Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb.
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb - FƏRMAN
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin "Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Fərmanında əksini tapıb.
Fərmana əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi 55 ştat vahidindən 65-ə qaldırılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре