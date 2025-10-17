https://news.day.az/azerinews/1788967.html Bələdiyyə torpaqları satışa çıxarılır - SİYAHI Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bir neçə bələdiyyəyə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərraca çıxarılacaq. Day.Az-in məlumatına görə, torpaq müsabiqə və hərracları noyabrın 19-da keçiriləcək.
Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bir neçə bələdiyyəyə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərraca çıxarılacaq.
Day.Az-in məlumatına görə, torpaq müsabiqə və hərracları noyabrın 19-da keçiriləcək.
Hərraca çıxarılacaq torpaqların ilkin qiyməti, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı 132 manatdan başlayaraq 5 100 manatadək dəyişir.
Müsabiqə və hərraca çıxarılacaq bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq bələdiyyələrə müraciət edilməlidir. Ərizələr isə 20 oktyabr - 17 noyabr 2025-ci il tarixlərində qəbul ediləcək.
Hərraca çıxarılacaq torpaqların siyahısını təqdim edirik:
|Sıra № si
|Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə)
|Müsabiqə və ya hərrac
|Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu
|Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı
|Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili)
|Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla)
|Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla)
|Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir
|Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona
|Torpaq üzərində hüququ təsdiq edən sənədin nömrəsi
|1
|Yevlax rayonu Xaldan Bələdiyyəsi (Quşçu kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Mingəçevir ərazi şöbəsi
|2.5 ha İcarə (5 il)
|2,52
|250.00 25.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup örüş
|901012002046
|2
|Yevlax rayonu Aran Bələdiyyəsi (Yaldili kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Mingəçevir ərazi şöbəsi
|2.24 ha İcarə (5 il)
|2,26
|282.24 29.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 45 örüş
|901012002091
|3
|Yevlax rayonu Salahlı Bələdiyyəsi (Cırdaxan kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Mingəçevir ərazi şöbəsi
|2.75 ha İcarə (5 il)
|2,77
|330.00 33.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup bonitet balı 37 örüş
|901012002090
|4
|Şəmkir rayonu Zəyəm Bələdiyyəsi (Bayramlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
|5200 kv.m İcarə (15 il)
|4,94
|146.17 10.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Ehtiyat fondu torpaqları II qrup Bonitet balı 74 əkin
|504012005562
|5
|Quba rayonu Zərdabi-Barlı Bələdiyyəsi (Barlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|8900 kv.m İcarə (20 il)
|9,51
|178.00 18.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 69 çoxillik əkmə
|303012004009
|6
|Quba rayonu Zərdabi-Barlı Bələdiyyəsi (Amsarqışlaq kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|1.3 ha İcarə (20 il)
|13,90
|260.00 26.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 69 çoxillik əkmə
|303012004010
|7
|Quba rayonu Zərdabi-Barlı Bələdiyyəsi (Zərdabi qəsəbəsi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|2 ha İcarə (15 il)
|29,04
|400.00 40.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Ehtiyat fondu torpaqları I qrup Bonitet balı 100 çoxillik əkmə
|303012003288
|8
|Quba rayonu Zərdabi-Barlı Bələdiyyəsi (Zərdabi qəsəbəsi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|6.6 ha İcarə (15 il)
|95,83
|1320.00 132.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar I qrup Bonitet balı 100 çoxillik əkmə
|303012003485
|9
|Ağsu rayonu Gəgəli Bələdiyyəsi (Daşdəmirbəyli kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şamaxı ərazi şöbəsi, Şamaxı şəhəri,
H.Məmmədov küç 97
Tel:(020) 2651076
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şamaxı ərazi şöbəsi
|1.5 ha İcarə (15 il)
|13,50
|225.00 22.50
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Ehtiyat fondu torpaqları II qrup Bonitet balı 69 əkin
|409012001451
|10
|Ağsu rayonu Kalva Bələdiyyəsi (Qırlar kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şamaxı ərazi şöbəsi, Şamaxı şəhəri,
H.Məmmədov küç 97
Tel:(020) 2651076
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şamaxı ərazi şöbəsi
|1.37 ha İcarə (15 il)
|1,38
|274.00 27.40
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 60 örüş
|409012001426
|11
|Şəki rayonu Baş Layısqı Bələdiyyəsi (Baş Layısqı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-10
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi
|1200 kv.m Satılır
|424,39
|5100.00 255.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup
|404012007029
|12
|Şəki rayonu Baş Layısqı Bələdiyyəsi (Qumux kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-10
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi
|1200 kv.m Satılır
|448,39
|5100.00 255.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup
|404012007081
|13
|Şəki rayonu Baş Layısqı Bələdiyyəsi (Qumux kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-10
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi
|1200 kv.m Satılır
|448,39
|5100.00 255.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup
|404012007083
|14
|Şəki rayonu Baş Layısqı Bələdiyyəsi (Qumux kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-10
|18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi
|1200 kv.m Satılır
|424,39
|5100.00 255.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup
|404012007084
