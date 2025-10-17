Bələdiyyə torpaqları satışa çıxarılır

Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bir neçə bələdiyyəyə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərraca çıxarılacaq.

Day.Az-in məlumatına görə, torpaq müsabiqə və hərracları noyabrın 19-da keçiriləcək.

Hərraca çıxarılacaq torpaqların ilkin qiyməti, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı 132 manatdan başlayaraq 5 100 manatadək dəyişir.

 

Müsabiqə və hərraca çıxarılacaq bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq bələdiyyələrə müraciət edilməlidir. Ərizələr isə 20 oktyabr - 17 noyabr 2025-ci il tarixlərində qəbul ediləcək.

Hərraca çıxarılacaq torpaqların siyahısını təqdim edirik:

Sıra № si Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə) Müsabiqə və ya hərrac Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili) Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla) Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla) Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona Torpaq üzərində hüququ təsdiq edən sənədin nömrəsi
1 Yevlax rayonu Xaldan Bələdiyyəsi (Quşçu kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Mingəçevir ərazi şöbəsi 2.5 ha İcarə (5 il) 2,52 250.00 25.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup örüş 901012002046
2 Yevlax rayonu Aran Bələdiyyəsi (Yaldili kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Mingəçevir ərazi şöbəsi 2.24 ha İcarə (5 il) 2,26 282.24 29.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 45 örüş 901012002091
3 Yevlax rayonu Salahlı Bələdiyyəsi (Cırdaxan kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Mingəçevir ərazi şöbəsi 2.75 ha İcarə (5 il) 2,77 330.00 33.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup bonitet balı 37 örüş 901012002090
4 Şəmkir rayonu Zəyəm Bələdiyyəsi (Bayramlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi 5200 kv.m İcarə (15 il) 4,94 146.17 10.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Ehtiyat fondu torpaqları II qrup Bonitet balı 74 əkin 504012005562
5 Quba rayonu Zərdabi-Barlı Bələdiyyəsi (Barlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 8900 kv.m İcarə (20 il) 9,51 178.00 18.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 69 çoxillik əkmə 303012004009
6 Quba rayonu Zərdabi-Barlı Bələdiyyəsi (Amsarqışlaq kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 1.3 ha İcarə (20 il) 13,90 260.00 26.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 69 çoxillik əkmə 303012004010
7 Quba rayonu Zərdabi-Barlı Bələdiyyəsi (Zərdabi qəsəbəsi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 2 ha İcarə (15 il) 29,04 400.00 40.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Ehtiyat fondu torpaqları I qrup Bonitet balı 100 çoxillik əkmə 303012003288
8 Quba rayonu Zərdabi-Barlı Bələdiyyəsi (Zərdabi qəsəbəsi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 6.6 ha İcarə (15 il) 95,83 1320.00 132.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar I qrup Bonitet balı 100 çoxillik əkmə 303012003485
9 Ağsu rayonu Gəgəli Bələdiyyəsi (Daşdəmirbəyli kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şamaxı ərazi şöbəsi, Şamaxı şəhəri,
H.Məmmədov küç 97
Tel:(020) 2651076		 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şamaxı ərazi şöbəsi 1.5 ha İcarə (15 il) 13,50 225.00 22.50 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Ehtiyat fondu torpaqları II qrup Bonitet balı 69 əkin 409012001451
10 Ağsu rayonu Kalva Bələdiyyəsi (Qırlar kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şamaxı ərazi şöbəsi, Şamaxı şəhəri,
H.Məmmədov küç 97
Tel:(020) 2651076		 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şamaxı ərazi şöbəsi 1.37 ha İcarə (15 il) 1,38 274.00 27.40 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 60 örüş 409012001426
11 Şəki rayonu Baş Layısqı Bələdiyyəsi (Baş Layısqı kəndi) Hərrac ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-10		 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 424,39 5100.00 255.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup 404012007029
12 Şəki rayonu Baş Layısqı Bələdiyyəsi (Qumux kəndi) Hərrac ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-10		 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 448,39 5100.00 255.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup 404012007081
13 Şəki rayonu Baş Layısqı Bələdiyyəsi (Qumux kəndi) Hərrac ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-10		 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 448,39 5100.00 255.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup 404012007083
14 Şəki rayonu Baş Layısqı Bələdiyyəsi (Qumux kəndi) Hərrac ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-10		 18 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 424,39 5100.00 255.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup 404012007084