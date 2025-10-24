Bir dəfə ək, illərlə yığ – eyni kökdən dəfələrlə məhsul verir
İmmuniteti gücləndirən, həzmi tənzimləyən və orqanizmi təbii yolla təmizləyən bitkilər arasında son vaxtlar adı tez-tez çəkilən yeni bir tərəvəz var.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ənənəvi təbabətdə əsrlərdir istifadə olunan şalğam turpu, indi elmi dairələrin də diqqət mərkəzindədir. Çünki bu bitkinin həm becərilməsi çox asandır, həm də sağlamlıq baxımından çox faydalıdır.
Torpaq seçmir, iqlimə dözümlüdür və ən önəmlisi - bir dəfə əkildikdə eyni kökdən dəfələrlə məhsul verir. Xüsusilə payızda toplanan köklər, sərin və quru şəraitdə aylarla təravətini qoruyur.Şalğam turpunun ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri, tərkibindəki təbii birləşmələrin bağırsaq fəaliyyətini artırmasıdır. Elm adamlarına görə, turp kəsildikdə ayrılan qlukozinolatlar, bağırsaq florasını tarazlaşdırır və bədəni daxildən təmizləyən təbii detoks təsiri yaradır.
Soyuq havalarda immuniteti möhkəmləndirmək xüsusilə vacibdir. Şalğam turpu C vitamini baxımından çox zəngindir və soyuqdəymə, qrip kimi xəstəliklərə qarşı təbii qoruma təmin edir.
Mütəxəssislər bildirir ki, bu kök tərəvəz sarımsaq və soğan kimi güclü bioaktiv maddələr ehtiva edir, tənəffüs yollarını rahatladır və soyuqdəyməyə qarşı qalxan rolunu oynayır.
Şalğam turpu sinus tıxanıqlığını aradan qaldırır, bronxları açır və nəfəs yollarını təmizləyir. Bu təsiri tamamilə təbii maddələr sayəsində göstərir. Müntəzəm istifadə, orqanizmin xəstəliklərə reaksiyasını gücləndirir və sağalma prosesini sürətləndirir.
Artıq şalğam turpu yalnız turşu kimi deyil, salatlarda, soba yeməklərində və hətta içkilərdə də yer alır.
Yüngülvari acı dadı, digər tərəvəzlərlə birləşdikdə xoş bir dad balansı yaradır. Çiy, bişmiş və ya sobada hazırlanmış formada istehlak edilə bilər.
Mütəxəssislər bildirir ki, çiy halda yeyildikdə vitamin və ferment dəyərləri qorunduğu üçün daha faydalıdır.
Şalğam turpu təkcə bədən sağlamlığına deyil, dərinin gözəlliyinə də müsbət təsir göstərir.
Antioksidantlarla zəngin tərkibi sayəsində dərinin daha parlaq və canlı görünməsini təmin edir. Müntəzəm istifadə toksinlərin bədəndən atılmasını asanlaşdırır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре