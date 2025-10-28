https://news.day.az/azerinews/1791404.html Kəndlilərin mal-qarası hara yoxa çıxır? - DİN-dən AÇIQLAMA Ağstafa rayonunun Tatlı, Yaradullu və Köhnəqışlaq kəndlərində sakinlərin yuxusu qorxuya çevrilib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, səbəb isə təsərrüfatlarına çağrılmayan qonağın mal-qaralarını oğurlamasıdır. Hadisə müşahidə kameralarına da düşüb.
Kəndlilərin mal-qarası hara yoxa çıxır? - DİN-dən AÇIQLAMA
Ağstafa rayonunun Tatlı, Yaradullu və Köhnəqışlaq kəndlərində sakinlərin yuxusu qorxuya çevrilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, səbəb isə təsərrüfatlarına çağrılmayan qonağın mal-qaralarını oğurlamasıdır. Hadisə müşahidə kameralarına da düşüb.
Sakinlərin verdiyi məlumata görə, iki kənddə ümumilikdə 28 baş xırdasanlı, 20-dən çox at və 7 baş iri buynuzlu heyvan oğurlanıb.
Ağstafa Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları zərərçəkənlərin təsərrüfatlarına baxış keçirib və faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
