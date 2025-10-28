https://news.day.az/azerinews/1791466.html Prezident İlham Əliyev: Bu gün bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur tikinti meydançasıdır Bu gün bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur tikinti meydançasıdır. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində sakinlərlə görüşündə söyləyib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib: "Artıq 50 mindən çox insan Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda yaşayır, çalışır, təhsil alır.
