Aylığı 236-477 manat olan güzəştli mənzilləri necə almaq olar? - İZAH
Xəbər verdiyimiz kimi, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) güzəştli mənzillər satışa çıxarıb
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, güzəştli mənzillərri satışı ilkin10 faiz ödəniş etmək şərti ilə aylığı 236-477 manat aralığında dəyişir.
Güzəştli mənzillərin yerləşdiyi ünvanlar:
Hövsan Yaşayış Kompleksinin
Sumqayıt Yaşayış Kompleksi
Lənkəran Yaşayış Kompleksi
Binəqədi Yaşayış Kompleksi
Şirvan Yaşayış Kompleksi üzrə
Yevlax Yaşayış Kompleksi üzrə
Güzəştli mənzillərin qiymətləri:
Hövsan Yaşayış Kompleksinin birinci mərhələsi üzrə:
2 otaqlı mənzilin qiyməti - 54 815 manatdır.
Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə:
4 otaqlı mənzillərin qiyməti - 94 050 manatdır.
Sumqayıt Yaşayış Kompleksi üzrə:
Studio tipli mənzillərin qiyməti - 50 200 manat,
4 otaqlı mənzillərin qiyməti - 105 800 manatdan başlayır.
Lənkəran Yaşayış Kompleksi üzrə:
3 otaqlı mənzilin qiyməti - 61 965 manat,
4 otaqlı mənzillərin qiyməti - 84 150 manatdan başlayır.
Binəqədi Yaşayış Kompleksi üzrə:
Studio tipli mənzillərin qiyməti - 48 120 manat,
2 otaqlı mənzillərin qiyməti - 69 240 manat,
3 otaqlı mənzillərin qiyməti - 87 480 manat,
4 otaqlı mənzillərin qiyməti - 118 800 manatdan başlayır.
Şirvan Yaşayış Kompleksi üzrə:
2 otaqlı mənzillərin qiyməti - 54 815 manat,
3 otaqlı mənzillərin qiyməti - 69 160 manat,
4 otaqlı mənzillərin qiyməti - 93 765 manatdır.
Yevlax Yaşayış Kompleksi üzrə:
Studio tipli mənzillərin qiyməti - 41 040 manat,
1 otaqlı mənzillərin qiyməti - 43 225 manat,
2 otaqlı mənzillərin qiyməti - 55 575 manatdan başlayır,
3 otaqlı mənzillərin qiyməti - 70 490 manatdan başlayır,
4 otaqlı mənzillərin qiyməti - 103 740 manatdır.
Güzəştli mənzilləri kimlər ala bilər?
Aşadğıdakı inforqrafikada göstərilən kateqoriyaya aid olan şəxslər bu mənzilləri əldə edə bilərlər.
Güzəştli mənzilləri necə almaq olar?
Güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etmək hüququ olan vətəndaşların müraciətləri elektron qaydada "Elektron hökumət" portalında yerləşən "Güzəştli mənzil" sistemi vasitəsilə qəbul olunur. Güzəştli mənzilin əldə edilməsi üçün müraciət gücləndirilmiş elektron imza ("Elektron İmza" və ya "Asan İmza") vasitəsilə mümkündür. Elektron imza ilə müraciət vətəndaşların fərdi məlumatlarının mühafizəsini, "Elektron hökumət" portalı vasitəsilə aparılan əməliyyatların dəqiq və təhlükəsiz həyata keçirilməsini təmin edir. Sistemdən istifadə ilə bağlı ətraflı video təlimatla tanış olmaq mümkündür.
Bununla belə, "Güzəştli mənzil" elektron sistemindən istifadə ilə bağlı sualları cavablandırmaq və müraciətlərin sistemdə qeydiyyata alınmasında vətəndaşlara köməklik göstərmək məqsədilə Bakı şəhərində yerləşən 5 saylı "Asan xidmət" mərkəzində və Sumqayıt şəhərində yerləşən "Asan xidmət" mərkəzində də müvafiq xidmət göstərilir.
