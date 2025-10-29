https://news.day.az/azerinews/1791709.html Ana və 2 övladı faciəvi şəkildə öldü - Şəlalədə FACİƏ - VİDEO Hindistanın Maharashtra ştatının Lonavala bölgəsində yerləşən bir şəlalədə faciəvi hadisə baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ölkə mediasıda yayılan məlumata görə, hadisə saat 12:30 radələrində ailəvi piknik zamanı baş verib. Gözlənilmədən yaranan güclü axıntı nəticəsində ailə üzvləri suyun içində qalıb.
Ana və 2 övladı faciəvi şəkildə öldü - Şəlalədə FACİƏ - VİDEO
Hindistanın Maharashtra ştatının Lonavala bölgəsində yerləşən bir şəlalədə faciəvi hadisə baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ölkə mediasıda yayılan məlumata görə, hadisə saat 12:30 radələrində ailəvi piknik zamanı baş verib. Gözlənilmədən yaranan güclü axıntı nəticəsində ailə üzvləri suyun içində qalıb.
Nəticədə 36 yaşlı qadın və onun 13 və 8 yaşlı iki övladının cansız bədənləri sudan çıxarılıb. Digər iki uşaq - 4 və 9 yaşlarında olan bacı-qardaş isə itkin düşüb.
Hadisə yerində xilasetmə və axtarış işləri davam etdirilir. Yerli hakimiyyət orqanları hadisə ilə bağlı araşdırma başladıb.
