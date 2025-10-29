Orta sahibkarlığa verilən kreditlərin həcmi illik ifadədə 500 milyon manat artıb
Bu ilin oktyabrın 1-nə Azərbaycanda orta sahibkarlıq subyektlərinə verilən kreditlərin həcmi 2,250 milyard manat təşkil edib.
Bu barədə Day.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, cari ilin sentyabrın ayının 1-i ilə müqayisədə 113,1 milyon manat və ya 5,3%, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən isə 500 milyon manat və ya 28,6% çoxdur.
Belə ki, cari ilin sentyabr ayının 1-nə Azərbaycanda orta sahibkarlıq subyektlərinə verilən kreditlərin həcmi 2,137 milyard manat, 2024-cü ilin oktyabrın 1-nə isə 1,750 milyard manat idi.
Qeyd edək ki, bu ilin oktyabr ayının 1-nə Azərbaycan banklarının biznes kredit portfelinin həcmi 15,545 milyard manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki ayla müqayisədə 452,8 milyon manat və ya 3%, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən isə 1,1 milyard manat və yaxud 7,9% çoxdur.
