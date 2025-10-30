https://news.day.az/azerinews/1791834.html Sumqayıtda gənc oğlan idman zalında vəfat etdi Sumqayıtda 21 yaşlı gənc idman zalında vəfat edib. Day.Az "Sumqayit24.az"a istinadən xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Eyvazov Adil Emin oğlu 6-cı mikrorayon ərazisində yerləşən idman zalında məşq edərkən qəfil halı pisləşib. Hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım briqadası gəncin həyatını xilas edə bilməyib.
Sumqayıtda gənc oğlan idman zalında vəfat etdi
Sumqayıtda 21 yaşlı gənc idman zalında vəfat edib.
Day.Az "Sumqayit24.az"a istinadən xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Eyvazov Adil Emin oğlu 6-cı mikrorayon ərazisində yerləşən idman zalında məşq edərkən qəfil halı pisləşib.
Hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım briqadası gəncin həyatını xilas edə bilməyib.
Mərhumun taekvondo idman növü ilə məşğul olduğu bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре