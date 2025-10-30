https://news.day.az/azerinews/1791847.html Yağışda göz gözü görmürsə, belə edin - Az adamın bildiyi maraqlı üsul - VİDEO Yağışlı hava şəraitində avtomobil idarə etmək buz və ya qar üzərində sürmək qədər təhlükəli hesab olunur. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, güclü yağış zamanı görünüşün azalması, yolların sürüşkən olması və hidroplaninq halları qəza riskini xeyli artırır.
Yağışlı hava şəraitində avtomobil idarə etmək buz və ya qar üzərində sürmək qədər təhlükəli hesab olunur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, güclü yağış zamanı görünüşün azalması, yolların sürüşkən olması və hidroplaninq halları qəza riskini xeyli artırır.
Belə hava şəraitində hərəkət edən sürücülərə ehtiyatlı olmaq, sürəti azaltmaq və məsafəni artırmaq tövsiyə olunur. Əgər yağış nəticəsində görmə qabiliyyəti zəifləyirsə və ya avtomobilin idarə edilməsi çətinləşirsə, sürücülərə avtomobili təhlükəsiz şəkildə kənara çəkmək və hava şəraitinin yaxşılaşmasını gözləmək məsləhət görülür.
