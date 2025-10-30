https://news.day.az/azerinews/1791943.html Anasından danışan Günel hönkür-hönkür AĞLADI - VİDEO Günel Ələkbərova canlı yayımda ağladı - "Anamı itirmək qorxusu məni çox sarsıdır" Müğənni Günel Ələkbərova "Öz aramızda" verilişində duyğusal anlar yaşayıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, proqram zamanı anasının səhhətindən danışan sənətçi göz yaşlarına hakim ola bilməyib.
