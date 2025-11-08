Şirin yuxunun sirri bu yeməkdədir
Gecə rahat yatmaq çətin görünə bilər, amma bəlkə də cavab elə mətbəxdə gizlidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "The Journal of the National Sleep Foundation" jurnalında yayılan araşdırmaya görə hər gün meyvə, tərəvəz və tam taxıl yeyən insanlar növbəti gecə 16 faiz daha yaxşı yatır. Bu təsir cəmi bir gün ərzində müşahidə edilib.
Meyvə və tərəvəzlər orqanizmə vitamin, mineral və antioksidant verir, sinir sistemini sakitləşdirir, bədəni balansda saxlayır. Gündə beş porsiya meyvə-tərəvəz yemək yuxunun daha dərin və fasiləsiz olmasına kömək edir.
Maqnezium və kalium da yuxu üçün vacibdir. Maqnezium əzələləri rahatladır, kalium isə bədəndə maye balansını qoruyur. İspanaq, avokado, banan, badam və yulaf bu minerallarla zəngindir.
Bol su içmək də bu maddələrin təsirini gücləndirir. Qısası, yaxşı yuxu üçün bəzən bir qab salat və bir stəkan su kifayətdir.
