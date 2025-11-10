https://news.day.az/azerinews/1794276.html Səhər bu yeməkləri yeyəndə damarlar tıxanır Rusiyalı endokrinoloq Maksim Kuznetsov səhər yeməyində edilən ən zərərli seçimi açıqlayıb. Milli.Az xəbər verir ki, həkimin fikrincə, səhər süfrəsində eyni anda bir neçə növ yağlı qidanın yer alması sağlamlığa mənfi təsir göstərir.
Rusiyalı endokrinoloq Maksim Kuznetsov səhər yeməyində edilən ən zərərli seçimi açıqlayıb.
Milli.Az xəbər verir ki, həkimin fikrincə, səhər süfrəsində eyni anda bir neçə növ yağlı qidanın yer alması sağlamlığa mənfi təsir göstərir.
O, yağda bişirilmiş yumurta ilə bekonu buna misal çəkərək bildirib ki, bu cür yeməklər demək olar, "yağla dolu boşqab" sayılır. Belə bir kombinasiya xolesterin səviyyəsini artırır və ürək-damar sisteminə artıq yük salır.
Kuznetsov hesab edir ki, səhər yeməyində yalnız bir yağ mənbəyindən istifadə etmək daha doğrudur. Onun sözlərinə görə, menyuya tərəvəz və qara çörək əlavə etmək orqanizm üçün ən sağlam variantlardan biridir.
