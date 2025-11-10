https://news.day.az/azerinews/1794465.html ABŞ Sakit okeanın şərqində iki gəmiyə zərbə endirib Dünən ABŞ Prezidenti Donald Trampın göstərişi ilə iki gəmi hədəf alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bunu ölkənin müharibə naziri Pit Heqset açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, gəmidə olan şəxslər terror təşkilatları ilə əlaqəli və narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan şəxslər olub. Hər gəmidə 3 nəfər, ümumilikdə 6 nəfər ölüb.
