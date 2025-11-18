İzzətin verilişinə dəvət alan Xalq artistinin başına "iş gəldi"
Xalq artisti Könül Xasıyevanın açıqlaması marağa səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o həmkarı İzzət Bağırovun verilişinə dəvət almasından danışıb.
Xanəndə həmin efirlə bağlıonun əvəzinə səhvən cərraha səs yazısı göndərdiyini bildirib:
"Həyatım "mutfilimdir". İzzət zəng etdi ki, konsertdən öncə sizi verilişimə dəvət edim. Dedim ki, böyük məmnuniyyətlə gələrəm. Sonra məndə olan nömrəsinin vatsapına yarım saatlıq zəng göndərmişəm. Dedim, filan gün gəlim, filan şeylər etsək olar? Bir neçə vaxt keçdi, cavab gəlmədi. Bilirəm ki, İzzət diqqətlidir. Açıb baxanda isə gördüm ki, şəkil başqadır. Gördüm yaşıl paltarda cərrahdır və əməliyyat edir. Düşündüm ki, nə əlaqə, niyə özünü qoymayıb ki? Düşündüm ki, İzzət bunu, yoxsa bu İzzəti əməliyyat edir?".
