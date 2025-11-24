"Zita və Gita"nın "Şaka"sı vəfat etdi - FOTO
Məşhur hind aktyoru Dharmendra, 89 yaşında vəfat edib. Aktyorun ölümü barədə məlumatlar, Mumbayda yerləşən evindən sonra təcili yardım xidmətləri tərəfindən təsdiqlənib.
Day.Az xəbər verir ki, onun qızı Eşa Deol və həyat yoldaşı Hema Malini, təhlükəsizlik tədbirləri altında kremasiya mərasimində iştirak ediblər. Ailəsi hələlik rəsmi açıqlama verməyib.
Dharmendra, Hindistan kinematoqrafiyasının ən tanınmış simalarından biri olub və "Sholay", "Rakhwala", "Chupke Chupke" və "Dharam Veer" kimi bir çox məşhur filmlərdə baş rolu ifa edib. O, həmçinin "Heer Ranjha", "Jugnu", "Rakhwala" və "Seeta Aur Geeta" kimi klassiklərdəki çıxışları ilə də yadda qalıb.
Onun karyerası boyunca, Hind film sənayesindəki böyük nailiyyətləri və unudulmaz rolları ilə çoxsaylı sevgi və hörmət qazanmışdır.
Elxan Əliyev
Day.Az
