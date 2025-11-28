https://news.day.az/azerinews/1798502.html Əməkdar artisti Merlin Monroya BƏNZƏTDİLƏR - VİDEO Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli yeni görüntüsü ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bir neçə ay əvvəl üz-gərmə əməliyyatı keçirən M. İsgəndərli 20 yaş gənc görünüş qazandıqdan sonra sosial şəbəkələrdə və mətbuatda yenidən eyni təriflərə məruz qalıb.
Əməkdar artisti Merlin Monroya BƏNZƏTDİLƏR - VİDEO
Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli yeni görüntüsü ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bir neçə ay əvvəl üz-gərmə əməliyyatı keçirən M. İsgəndərli 20 yaş gənc görünüş qazandıqdan sonra sosial şəbəkələrdə və mətbuatda yenidən eyni təriflərə məruz qalıb.
Onun son çıxışlarında saç düzümündəki oxşarlıq izləyicilərin diqqətindən qaçmayıb.
Müğənniyə yönələn iltifatlara görə izləyicilər çoxsaylı bənzərlik şərhləri yazaraq onun görünüşünü yüksək qiymətləndiriblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре