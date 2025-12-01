https://news.day.az/azerinews/1799094.html Vasif Məhərrəmlinin yeni evi - VİDEO Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli yeni evini nümayiş etdirib. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni "Bir gün" proqramını evində qonaq edib. İfaçı şəhərin mərkəzində yerləşən evini göstərib.
