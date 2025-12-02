Bakıda “Yaşıl enerji və dayanıqlılıq sahəsində universitetlərin rolu” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir - FOTO
ADA universitetində "Yaşıl enerji və dayanıqlılıq sahəsində universitetlərin rolu" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, iki gün davam edəcək konfrans ADA Universitetinin İnkişaf və Diplomatiya İnstitutu (IDD) tərəfindən, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi (AIDA) və Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirlik (AQEM) ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində keçirilir.
Tədbirdə universitetlərin enerji səmərəliliyinin artırılmasındakı rolu, "yaşıl" texnologiyaların tətbiqi, yaşıl enerji və dayanıqlılıq sahəsində regional əməkdaşlıq, bərpa olunan enerji və enerji səmərəliliyi üzrə texnoloji yeniliklər kimi mövzular müzakirə olunacaq.
Xəbər yenilənəcək
