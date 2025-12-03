Zəngilan şəhərinin su-kanalizasiya infrastrukturu qurulacaq - 6,3 milyon manatlıq LAYİHƏ
Zəngilan şəhərlərinin su-kanalizasiya infrastrukturunun qurulması üzrə işlərə başlanılır.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən məlumatına görə, görüləcək işlər çərçivəsində şəhərin magistral su xətlərinin, tullantı, yağış kollektorlarının və qurğularının tikintisinin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması və tikintinin həyata keçirilməsi çərçivəsində layihənin texniki şərtlərinin təsdiqi, qəbul-təhvil prosedurları aparılacaq.
Belə ki, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyindəki Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyəti artıq bununla bağlı müvafiq işləri yekunlaşdırıb.
Qurum sözügedən işlərin icrasını "Körpü-Bina-Tikinti" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə (MMC) həvalə edib və müqavilə bağlayıb.
Müqaviləyə əsasən, MMC-yə 6,314 milyon manat ödənilib.
Qeyd edək ki, işlərin həvalə olunduğu MMC 2007-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 300 000 manat olan şirkətin qanuni təmsilçisi Göyüşov Xaliq Avdil oğludur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре