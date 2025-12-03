"Sosial-siyasi elmlər, müasir çağırışlar fonunda - Beyin mərkəzləri, akademik elm və universitetlər" mövzusunda dəyirmi masa keçirilir - FOTO
Prezident İlham Əliyevin AMEA-nın 80 illik yubileyindəki çıxışı ilə bağlı "Sosial-siyasi elmlər, müasir çağırışlar fonunda: Beyin mərkəzləri, akademik elm və universitetlər" mövzusunda dəyirmi masa keçirlir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Zahid Orucun moderatorluğu ilə keçirilən tədbirdə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Anar İskəndərov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik Rasim Əliquliyev, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Qasımlı, Cənubi Qafqaz Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Fərhad Məmmədov, ADA Universiteti, Dövlət idarəçiliyi və akademik məsələlər üzrə prorektorun müavini Anar Vəliyev, Təhsil Problemləri İnstitutunun direktor müavini Fuad Çıraqov, UNEC "Elmin Populyarlaşdırılması Mərkəzi"nin rəhbəri Etibar Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının kafedra müdiri, professor İsaxan Vəliyev çıxış edəcəklər.
Sonra isə təqdim olunan mövzular ətrafında müzakirələr aparılacaq.
