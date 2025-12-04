Arif Babayevin məzarından GÖRÜNTÜ - VİDEO
Səsi ilə dinləyənlərin qəlbinə həkk olunan Xalq artisti Arif Babayevin məzarından görüntülər sosial şəbəkədə yayımlanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımı izləyən izləyicilər merhum sənətkarı anaraq ona rəhmət diləyiblər. Onlar Arif Babayevin musiqisinin və sənətinin hər zaman yadda qalacağını vurğulayıblar.
Mərhum xanəndənin xatirəsi həm sənətsevərlər, həm də izləyicilər tərəfindən böyük hörmətlə yad olunub.
Qeyd edək ki, Arif Babayev 1938-ci il fevralın 20-də Ağdamın Sarıhacılı kəndində anadan olub. Xanəndə 2025-ci il, avqustun 1-də səhər saat 06:30-də Mərkəzi Klinikanın Reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində həyata keçirilən hərtərəfli kompleks müalicə tədbirlərinə baxmayaraq, ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib.
