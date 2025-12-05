Xalq artistinin səhhətində problem yarandı

Xalq artisti Şamil Süleymanovun səhhətində problem yaranıb.

Day.Az xəbər verir ki. aktyor şəkərli diabetin kəskin ağırlaşması səbəbi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Klinikada müalicə alan sənətçinin səhhəti ilə bağlı problem aradan qaldırılıb./bizimmedia