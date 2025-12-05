https://news.day.az/azerinews/1799987.html Xalq artistinin səhhətində problem yarandı Xalq artisti Şamil Süleymanovun səhhətində problem yaranıb. Day.Az xəbər verir ki. aktyor şəkərli diabetin kəskin ağırlaşması səbəbi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Klinikada müalicə alan sənətçinin səhhəti ilə bağlı problem aradan qaldırılıb./bizimmedia
Xalq artistinin səhhətində problem yarandı
Xalq artisti Şamil Süleymanovun səhhətində problem yaranıb.
Day.Az xəbər verir ki. aktyor şəkərli diabetin kəskin ağırlaşması səbəbi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Klinikada müalicə alan sənətçinin səhhəti ilə bağlı problem aradan qaldırılıb./bizimmedia
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре