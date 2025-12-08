Güclü maqnit qasırğası baş verəcək - Bu tarixdə
Dekabrın 9-dan 10-na keçən gecə Yer kürəsində güclü maqnit qasırğası baş verəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun (İKİ) Günəş Astronomiyası Laboratoriyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, dekabrın 8-də gecə saatlarında Günəşdə qeydə alınan M8.1 sinifli partlayış nəticəsində Yerə yüksək sürətli plazma axını müşahidə olunacaq. Bu səbəbdən dekabrın 9 və 10-da G2-G3 səviyyəli (orta və güclü) maqnit qasırğası proqnozlaşdırılır.
İnstitutun məlumatına görə, partlayış güc baxımından orta səviyyəli olsa da, mərkəzi Günəş-Yer xəttinə yaxın baş verdiyi üçün onun təsiri daha güclü olacaq və bu təsiri azalda biləcək heç bir amil yoxdur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре