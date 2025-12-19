Səhiyyə Nazirliyinin işi TƏBİB-ə nisbətən daha çoxdur

TƏBİB və Səhiyyə Nazirliyi funksional olaraq fərqli qurumlardır.

Day.AZ xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov bu gün Bakıda 2025-ci ilin yekunlarına və gələcək planlara dair keçirilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

Onun sözlərinə görə, Səhiyyə Nazirliyi ölkədə səhiyyə siyasətini tənzimləyən, TƏBİB isə icraedici qurumdur:

"TƏBİB tibbi xidməti təşkil edən qurumdur. Nəzarət mexanizmləri isə Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətidir. Bizim məqsədimiz vətəndaşlar üçün tibbi xidmətin əhatəliliyini təşkil etməkdir",- deyə Qurbanov bildirib.