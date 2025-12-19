Azərbaycanda onlar üçün vahid reyestr yaradılır – RƏSMİ
Hazırda şəkərli diabet xəstələrinin vahid reyestrinin yaradılması üzərində iş aparılır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu 2025-ci ilin yekunlarına və gələcək planlarına dair brifinqdə TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov deyib.
Bildirib ki, bu reyestr Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətinə daxildir və sistem tam rəqəmsallaşdırılacaq:
"Reyestr vasitəsilə xəstəyə təyin edilən dərmanlar, təminat prosesi və nəzarət mexanizmləri onlayn şəkildə izləniləcək. Həm vətəndaşlar, həm də aidiyyəti qurumlar bu məlumatlara real vaxt rejimində baxa biləcəklər".
Nəzərə çatdırıb ki, bu sistemin tətbiqi gələcəkdə mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət edəcək. Vətəndaşlardan bu keçid dövründə bir qədər səbirli olmaları xahiş olunur.
