Azərbaycanda məşhur meyxanaçı vəfat etdi

Meyxanaçı Ağakərim vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Manset.az-a onun yaxınları məlumat verib.

Xatırladaq ki, meyxanaçı Ağakərimin 2017-ci ilin martında beyninə qan sızıb. Həmin gündən ifaçının səhhətində ciddi problemlər yaranıb.