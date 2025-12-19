https://news.day.az/azerinews/1803720.html Azərbaycanda məşhur meyxanaçı vəfat etdi - FOTO Meyxanaçı Ağakərim vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Manset.az-a onun yaxınları məlumat verib. Xatırladaq ki, meyxanaçı Ağakərimin 2017-ci ilin martında beyninə qan sızıb. Həmin gündən ifaçının səhhətində ciddi problemlər yaranıb.
