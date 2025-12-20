https://news.day.az/azerinews/1803840.html Yeni yolun istifadəyə veriləcəyi tarix açıqlandı - VİDEO Akademik Həsən Əliyev küçəsi - "Koroğlu" metrostansiyası avtomobil yolunda işlər davam edir. Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, dövlət proqramına əsasən inşa edilən yeni avtomobil yolunda tunellər və yeraltı piyada keçidlərinin tikintisi aparılır. Ümumilikdə yolda işlərin 35 faizi yekunlaşıb.
Yeni yolun istifadəyə veriləcəyi tarix açıqlandı - VİDEO
Akademik Həsən Əliyev küçəsi - "Koroğlu" metrostansiyası avtomobil yolunda işlər davam edir.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, dövlət proqramına əsasən inşa edilən yeni avtomobil yolunda tunellər və yeraltı piyada keçidlərinin tikintisi aparılır. Ümumilikdə yolda işlərin 35 faizi yekunlaşıb.
Bütün inşaat meydançalarında mobilizasiya və demobilizasiya işləri başa çatdırılıb.
Hazırda layihə çərçivəsində "Ulduz" metrostansiyasından Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində tikinti-quraşdırma işləri sürətlə davam etdirilir. Ümumilikdə yolun gələn ilin sonunda istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре