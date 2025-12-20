https://news.day.az/azerinews/1803900.html Meyiti tapılan balıqçı bir ay əvvəl evlənibmiş - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi Astara rayonunun Şahağac kəndi yaxınlığında balıq tutmağa gedən iki nəfərin meyiti tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, onlardan biri 1999-cu il təvəllüdlü Ağadədə Həsənov, digəri isə 1997-ci il təvəllüdlü Həsənov Turan Eyvaz oğludur.
Xəbər verdiyimiz kimi Astara rayonunun Şahağac kəndi yaxınlığında balıq tutmağa gedən iki nəfərin meyiti tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, onlardan biri 1999-cu il təvəllüdlü Ağadədə Həsənov, digəri isə 1997-ci il təvəllüdlü Həsənov Turan Eyvaz oğludur.
Turanın bir ay əvvəl evləndiyi bildirilir və sosial şəbəkələrdə onun toy görüntüləri yayılıb.
Qeyd edək ki, Turanın meyiti Xəzər dənizinin İran tərəfində tapılıb.
