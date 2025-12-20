Meyiti tapılan balıqçı bir ay əvvəl evlənibmiş

Xəbər verdiyimiz kimi Astara rayonunun Şahağac kəndi yaxınlığında balıq tutmağa gedən iki nəfərin meyiti tapılıb. 

Day.Az xəbər verir ki, onlardan biri 1999-cu il təvəllüdlü Ağadədə Həsənov, digəri isə 1997-ci il təvəllüdlü Həsənov Turan Eyvaz oğludur.

Turanın bir ay əvvəl evləndiyi bildirilir və sosial şəbəkələrdə onun toy görüntüləri yayılıb. 

Qeyd edək ki, Turanın meyiti Xəzər dənizinin İran tərəfində tapılıb. 