Mbappe yeni rekorda imza atdı Kililan Mbappe "Real Madrid" forması ilə mühüm rekorda imza atıb. Fransalı hücumçu klub tarixində bir təqvim ili ərzində vurulan qolların sayı baxımından Kriştianu Ronaldunun göstəricisini təkrarlayıb.
Milli.Az-ın "Sovsport" nəşrinə istinadən verdiyi məlumata görə, Mbappe bu nailiyyətə La Liqanın 17-ci turunda "Sevilya"ya qarşı keçirilən oyunda (2:0) penaltidən fərqlənməklə nail olub.
Beləliklə, Mbappenin 2025-ci ildə "Real Madrid"in heyətində vurduğu qolların sayı 59-a çatıb.
Xatırladaq ki, Kriştianu Ronaldu da 2013-cü ildə Madrid klubunun heyətində eyni sayda - 59 qol vurmuşdu.
