Coşqun Rəhimova ağır itki

Azərbaycanın əməkdar artisti Coşqun Rəhimovun atası Allahverdi Rəhimov 82 yaşında dünyasını dəyişib. Day.Az-a istinadla xəbər verir ki, aktyorun atası bu gün xərçəng xəstəliyindən vəfat edib.
