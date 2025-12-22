Bakıxanovda zəncirvarı qəza

Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində zəncirvarı yol qəzası baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, qəza zamanı 4 avtomobil toqquşub.

Hadisə yerinə polis təcili-tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.