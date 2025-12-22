https://news.day.az/azerinews/1804208.html Bakıxanovda zəncirvarı qəza - 4 avtomobil toqquşdu Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində zəncirvarı yol qəzası baş verib. Day.Az xəbər verir ki, qəza zamanı 4 avtomobil toqquşub. Hadisə yerinə polis təcili-tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
