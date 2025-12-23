Yatmazdan əvvəl bu 5 qidanı əsla yeməyin - Reflüks, yuxusuzluq və həzm problemləri
Yuxu keyfiyyəti həyat keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Gecə saatlarında qəbul edilən bəzi qidalar mədə yanması, reflüks, gecə oyanmaları və səhər yorğunluğuna səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az Doktor Portakalın araşdırmasına əsasən, yatmazdan əvvəl uzaq durmalı olduğunuz 5 əsas qida qrupunu təqdim edir.
Acı bibər və bol ədviyyatlı yeməklər mədə turşusunun ifrazını artırır. Acı bibərdəki kapsaisin maddəsi mədə və yemək borusu arasındakı qapağı zəiflədir. Uzanmış vəziyyətdə mədə turşusu yemək borusuna qaçır (reflüks), bu da boğaz yanması və öskürəyə səbəb olaraq yuxunu pozur.
Tort, peçenye və dondurma kimi şəkərli qidalar qan şəkərində "domino effekti" yaradır. Şəkər qəfil yüksəlir, sonra isə sürətlə düşür. Bu zaman bədən həyəcan siqnalı verərək kortizol və adrenalin hormonlarını ifraz edir. Gecə yarısı ürəkdöyünmə və tər içində oyanma, səhər isə həddindən artıq yorğunluq hissi.
Yüksək qlisemik indeksə malik olan qarğıdalı lopaları və ağ çörək bədən tərəfindən çox sürətlə həzm olunur. Toxluq hissi qısa sürür və siz yuxuya getməyə çalışarkən bədən yenidən aclıq böhranı keçirir. Bu da yuxunun bölünməsinə səbəb olur.
Qızartmalar və Yağlı Yeməklər - Kartof qızartması, çips, pizza və fast-food həzm sistemi üçün ağır yükdür. Yağların tam həzm olunması 4-6 saat çəkir. Bədən gecə boyu özünü bərpa etmək əvəzinə, bütün enerjisini həzmə sərf edir. Bu, həm reflüks riskini 40% artırır, həm də boy hormonunun ifrazını azaldır.
Xüsusilə tünd (bitter) şokolad həm kafein, həm də teobromin maddəsi ilə zəngindir. 100 qram tünd şokoladda demək olar ki, bir fincan kofedəki qədər kafein var. Kafein bədəndə 5-6 saat qalır. Saat 21:00-da yediyiniz şokolad gecə saat 02:00-da hələ də qanınızda aktiv olur və dərin yuxuya getməyə mane olur.
Gecə saat 23:00-dan 03:00-a qədər boy hormonu ən yüksək səviyyəyə çatır. Bu hormon hüceyrələri yeniləyir və piyləri yandırır. Lakin ağır yemək yedikdə bu hormonun ifrazı 50% azalır.
Əgər gecə mütləq nəsə yemək istəyirsinizsə, tərkibində triptofan və maqnezium olan bu qidalara üstünlük verin:
- Badam: Maqneziumla zəngindir, əzələləri sakitləşdirir.
- Qatıq: Kalsium sayəsində yuxuya keçidi asanlaşdırır.
- Banan: Təbii sakitləşdiricidir.
- Çobanyastığı çayı: Rahatladıcı təsir göstərir.
Yuxu keyfiyyətinizi qorumaq üçün axşam yeməyini yatmazdan ən az 3 saat əvvəl bitirin.
