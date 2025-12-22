https://news.day.az/azerinews/1804333.html “Rəqəmsallaşma, Süni İntellekt və Media Savadlılığı” Konfransı keçirilir Bakıda bu gün "Rəqəmsallaşma, Süni İntellekt və Media Savadlılığı" Konfransı keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, konfransda Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov və Medianın İnkişafı Agentliyinin departament direktoru Ləman İsgəndərova çıxış edəcəklər.
Konfrans "Media savadlılığı haradan başlayır? Müxtəlif perspektivlərdən baxış" mövzusunda intensiv müzakirə ilə davam edəcək.
Konfransın sonunda intellektual yarış qalibləri mükafatlandırılacaq.
Xəbər yenilənəcək
