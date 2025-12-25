2031-2035-ci illərdə Rəsmi Statistikanın İnkişafına dair Dövlət Proqramı hazırlanacaq
Day.Az-ın məlumatına görə, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.
Belə ki, 2029- 2030-cu illərdə milli statistika sisteminin qlobal qiymətləndirilməsinin nəticələri və rəsmi statistika məlumatlarından istifadə üzrə məmnunluq sorğusunun nəticələri də nəzərə alınmaqla, dövlət proqramının ilkin layihəsinin hazırlanması, fövlət proqramı layihəsinin aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılması və təsdiq üçün aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi və Sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində dövlət siyasətinə uyğun informasiya təminatının təkmilləşdirilməsi məqsədilə milli statistika sisteminin üzərinə düşən vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi planlaşdırılır.
