Bizə ən uyğun peşəni necə seçək?
Özünə ən uyğun peşəni seçmək, yalnız gələcək qazanc və prestijlə deyil, şəxsi xüsusiyyətlər, maraqlar və dəyərlərlə də sıx bağlıdır. Aşağıdakı mərhələlər bu qərarı verməyə kömək edə bilər:
Özünü tanı - "Mən kiməm?" sualına cavab ver
Maraqlar:
Hansı fəaliyyətlər səni cəlb edir?
Hansı mövzularda saatlarla yorulmadan çalışa bilərsən?
Güclü tərəflər:
Yaxşı danışmaq? Rəqəmlərlə işləmək? Yaradıcı düşünmək?
İradə, liderlik, dəqiqlik kimi şəxsi xüsusiyyətlər?
Dəyərlər:
Pulmu daha önəmlidir, sabitlikmi, yoxsa insanlara faydalı olmaq?
Peşə maraqları testindən keç
Holland Tipologiyası (RIASEC testi) - 6 əsas maraq növü:
Realist (praktik)
İntellektual
İncəsənətsevər
Sosial
Sahibkar
Konvensional (dəqiq, qaydalı)
Ətraflı araşdır
Seçmək istədiyin peşələrin:
Təhsil tələbləri
İş mühiti
Maaş aralığı
Gələcək perspektivi
Əlaqəli insanlarla danış, təcrübə qazan
O sahədə işləyənlərlə danış, real məlumat al.
İmkan varsa könüllü olaraq qısa müddətlik o sahədə təcrübə keç.
"Peşə - həyat tərzidir" fikrini unutma
Peşə yalnız gəlir deyil, gündəlik həyat tərzini də müəyyənləşdirir.
Məsələn: həkim - məsuliyyət və gecə növbələri, müəllim - daim ünsiyyət, IT - kompüter qarşısında uzun saatlar...
Qərarını çevik saxla
Zamanla maraqlar və imkanlar dəyişə bilər. Sən də dəyişə bilərsən.
Təhsilinlə uyğun gəlməsə belə, bu gün bir çox insan peşə yönünü dəyişir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре