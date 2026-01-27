https://news.day.az/azerinews/1812286.html Bakıda saxlanılan Rusiya vətəndaşlarının həbs müddəti uzadıldı Bakıda saxlanılmış Rusiya vətəndaşlarının həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb. Day.Az xəbər verir ki, Trend-in hüquq mühafizə orqanlarındakı məlumatlı mənbədən əldə etdiyi xəbərə görə, bununla bağlı Qərar Xətai Rayon Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilib.
Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər İrandan narkotik vasitələrin tranziti və qanunsuz dövriyyəsi, həmçinin kiberdələduzluqla əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin həyata keçirdiyi əməliyyat çərçivəsində saxlanılıblar.
