Dövlət Vergi Xidmətinin bir sıra əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələrin verilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Dövlət Vergi Xidmətinin aşağıdakı əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib:

"2-ci dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri" ali xüsusi rütbəsi

Orxan Faiq oğlu Nəzərli - Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi

"3-cü dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri" ali xüsusi rütbəsi

Nicat Şükür oğlu İmanov - Vergi siyasəti baş idarəsinin rəisi

Abbas Cəlil oğlu İsmayılov - Vergi auditi baş idarəsinin rəisi

Səməd Ədil oğlu Vəliyev - 2 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsinin rəisi.