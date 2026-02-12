Dövlət Vergi Xidmətinin bir sıra əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib - Sərəncam
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələrin verilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Dövlət Vergi Xidmətinin aşağıdakı əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib:
"2-ci dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri" ali xüsusi rütbəsi
Orxan Faiq oğlu Nəzərli - Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi
"3-cü dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri" ali xüsusi rütbəsi
Nicat Şükür oğlu İmanov - Vergi siyasəti baş idarəsinin rəisi
Abbas Cəlil oğlu İsmayılov - Vergi auditi baş idarəsinin rəisi
Səməd Ədil oğlu Vəliyev - 2 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsinin rəisi.
