https://news.day.az/azerinews/1817404.html Meyxanaçı Samirənin müğənni qızı saxlanıldı Meyxanaçı Samirənin müğənni qızı Fərəh Samirəqızı saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Lent.az məlumat yayıb. Bildirilib ki, Fərəh Samirəqızı sosial şəbəkələrdə təhqiramiz ifadələr işlətdiyi üçün polis tərəfindən saxlanılıb. O, yaxın saatlarda məhkəmə qarşısına çıxarılacaq.
Bildirilib ki, müğənninin sosial mediada həmkarı Kəmalə Günəşlini müdafiə xarakterli çıxışı tənqidlə qarşılanıb.
