Azərbaycan fiskal siyasətdə balansı qoruyan nadir ölkələr sırasındadır

Azərbaycan fiskal siyasətdə balansı qoruyan nadir ölkələr sırasındadır.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Samir Şərifov bu gün Bakıda "Vergi sistemində gələcəyə baxış: yeni idarəetmə modeli və data əsaslı qərarlar" mövzusunda keçirilən forumda deyib.

Xəbər yenilənəcək