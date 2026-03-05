https://news.day.az/azerinews/1820097.html Azərbaycan fiskal siyasətdə balansı qoruyan nadir ölkələr sırasındadır - Samir Şərifov Azərbaycan fiskal siyasətdə balansı qoruyan nadir ölkələr sırasındadır. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Samir Şərifov bu gün Bakıda "Vergi sistemində gələcəyə baxış: yeni idarəetmə modeli və data əsaslı qərarlar" mövzusunda keçirilən forumda deyib. Xəbər yenilənəcək
Azərbaycan fiskal siyasətdə balansı qoruyan nadir ölkələr sırasındadır - Samir Şərifov
Azərbaycan fiskal siyasətdə balansı qoruyan nadir ölkələr sırasındadır.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Samir Şərifov bu gün Bakıda "Vergi sistemində gələcəyə baxış: yeni idarəetmə modeli və data əsaslı qərarlar" mövzusunda keçirilən forumda deyib.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре