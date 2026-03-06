Yaxın Şərqdə gərginliklə əlaqədar təxliyələr davam edir
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin aviaşirkətləri bu gün ölkədən bəzi əsas qlobal şəhərlərə uçuşları qismən bərpa etsə də, regionda gərginlik yüksək olaraq qalır.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumatlara görə, bu gün hökumət tərəfindən təşkil edilən "Air France" repatriasiya reysi ərazidə raket atəşi səbəbindən geri dönmək məcburiyyətində qalıb.
ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsinin başlaması Yaxın Şərqdə çoxsaylı uçuşların ləğvinə səbəb olub. Bu vəziyyət aviaşirkətləri və hökumətləri sərnişinlərə dəstək göstərmək üçün təxliyə və əlavə reyslər təşkil etməyə məcbur edib. Münaqişənin yanacaq qiymətlərini artırması isə Yeni Zelandiyadan Yaponiyaya qədər bir sıra aviaşirkətlərin səhmlərinin ucuzlaşmasına gətirib çıxarıb. Bölgədən çıxmaq istəyən sərnişinlər yüksək məbləğlər ödəməli olurlar. Omandan kommersiya reysi ilə geri qayıdan bəzi sərnişinlər Dubaydan evlərinə qayıtmağın tamamilə xaos olduğunu bildiriblər.
Raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə bağlı təhlükə səbəbindən regionun hava məkanının böyük hissəsi hələ də bağlıdır. Buna görə də səlahiyyətlilər on minlərlə səyahətçini təxliyə etmək üçün çarter reysləri təşkil edir və məhdud sayda kommersiya uçuşlarında yerlər ayırırlar.
Böyük Britaniyanın Omandan ilk repatriasiya reysi əməliyyat problemləri və sərnişinlərin minməsində yaranan gecikmələrdən sonra cümə günü səhər tezdən Londonun Stansted hava limanına enib.
Polşa Silahlı Qüvvələrinin əməliyyat komandanlığı da hərbi nəqliyyat təyyarəsi ilə təxliyə edilən ilk Polşa vətəndaşlarının cümə günü ölkəyə çatdığını açıqlayıb. Portuqaliya Xarici İşlər Nazirliyi isə 139 Portuqaliya vətəndaşı və səkkiz əcnəbini daşıyan çarter reysinin Lissabona enəcəyini bildirib.
Regional təhlükəsizlik vəziyyəti səbəbindən cümə günü Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyada uçan aviaşirkətlərdən biri marşrutunu dəyişərək Misirin Qahirə şəhərinə eniş etməli olub.
Yaxın Şərqdəki məhdud əməliyyatlar xüsusilə Avropadan Asiya-Sakit okean regionuna səyahət edən sərnişinlərə ciddi təsir göstərib. "Emirates", "Qatar Airways" və "Etihad" aviaşirkətləri birlikdə Avropadan Asiyaya sərnişinlərin təxminən üçdə birini, Avropadan Avstraliya, Yeni Zelandiya və Sakit okean adalarına isə yarıdan çoxunu daşıyır.
