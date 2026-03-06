İranın Azərbaycanda terror planları ifşa olunub - VİDEO
Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti kompleks əks-kəşfiyyat tədbirləri nəticəsində İran İslam Respublikasının xüsusi xidmət orqanı olan SEPAH tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilməsi planlanlaşdırılan terror təxribatları və kəşfiyyat xarakterli məlumatların toplanılmasının qarşısını alıb.
Day.Az xəbər verir ki, cəmiyyət arasında vahimə yaratmaq, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirmək məqsədilə strateji obyekt olan Bakı-Ceyhan Neft Boru Kəməri, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi, Dağ Yəhudiləri Dini İcmasının rəhbərlərindən biri və "Aşkenazi" sinaqoqu hədəfə alınıb.
Ölkə ərazisinə 3 ədəd partlayıcı qurğu keçirilib.
Həmin partlayıcılar zərərsizləşdirilərək digər şəxslərə ötürülməsinin qarşısı alınıb.
Xəbər yenilənəcək
