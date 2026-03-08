https://news.day.az/azerinews/1820748.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə münasibətilə paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə sosial media hesablarında paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Hər bir qadına möhkəm cansağlığı, gözəl əhval-ruhiyyə, tükənməz sevgi, sevinc və ailə səadəti arzulayıram!"
