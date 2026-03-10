"Elə həyat yaşayıb gündə döyülməliyəm?" - Əməkdar artist
Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva maraqlı açıqlamalar verib.
Day.Az xəbər verir ki, müğənni əri ilə sevmədən ailə qurduğunu etiraf edib:
"Kimsə sevib ailə qurursa, buna pis baxmıram. Bu hissi yaşamadığıma görə deyə bilmərəm ki, sən niyə belə etdin. Deyirlər, sevgi olmasa, övlad necə əmələ gəlir? Mən ailə qurub yaşamışam, övladlarım var. Ailə sevgisidir, yaşayırsan. Həyat təcrübəmdən gördüm ki, kim kimi sevirdisə, dərdindən ölürdüsə, onlar ailə qurandan sonra bir-biriləri ilə dava edirdilər. Bir-birilərini qısqanırdılar. Deyirdim ki, vay, sevgi budur? Belə sevgi olar? İnsan bir-birini bu qədər qısqanar? Necə birgə yaşayırlar? Bunların hamısı bir dərsdir. Allah insanı ali yaradıb. Göz verib görmək, ağıl verib başa düşmək üçün. Bizim heyvandan fərqimiz anlamağımızdır. Mən anladığım halda gərək onun yaşadığı həyatı yaşayım? Bir-birilərindən ötrü ölürlər, amma savaşırlar. Niyə elə həyat yaşayıb gündə döyülməliyəm? Sevgi budur? Belə sevgi olar?".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре