Gəncə şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

"Gəncə şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı" təsdiq edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.

 

Məlumat üçün bildirək ki, qərar martın 6-da imzalanıb.