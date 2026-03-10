https://news.day.az/azerinews/1821248.html Gəncə şəhərinin Baş planı təsdiqlənib "Gəncə şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı" təsdiq edilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Məlumat üçün bildirək ki, qərar martın 6-da imzalanıb.
