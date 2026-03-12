Sudan sonra ən sağlıqlı içki AÇIQLANDI
Sağlam həyatın təməl daşı olan su istehlakı bədənin tarazlığını qorumaq üçün çox vacibdir. Bununla belə, su ilə birlikdə qəbul edilən içkilər də sağlamlıqda mühüm rol oynayır. Dietoloqlar və tədqiqatçıların qiymətləndirmələrinə əsasən, insan sağlamlığına ən çox fayda verən içkilərin siyahısı tərtib edilmişdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmaların nəticələrinə görə, sudan sonra insan sağlamlığına ən çox töhfə verən içki yaşıl çaydır .
Mütəxəssislər yaşıl çayda olan polifenollar və güclü antioksidantların hüceyrələri toksinlərdən qoruduğunu bildirirlər. Onlar həmçinin bu komponentlərin qocalma prosesini yavaşlatmağa kömək edə biləcəyini də irəli sürürlər.
Həmçinin vurğulanır ki, yaşıl çay qan damarlarını rahatlatmaqla infarkt və insult riskini azalda bilər. Tərkibindəki flüorid və flavonoidlər sayəsində bu içki diş və sümük sağlamlığını dəstəkləyir və müntəzəm olaraq qəbul edildikdə immunitet sisteminə də müsbət təsir göstərə bilər.
Siyahıdakı digər sağlam içki nanə çayıdır. Mütəxəssislər nanə çayının spazmolitik xüsusiyyətləri sayəsində əzələ ağrısını azaltmağa kömək edə biləcəyini bildiriblər.
Həzm sisteminə sakitləşdirici təsiri ilə də tanınan nanə çayı şişkinlik və həzmsizlik kimi problemlərin azalmasına kömək edə bilər.
Tədqiqat göstərib ki, orta dərəcədə qəhvə istehlakı sağlamlıq üçün bəzi faydalar da təklif edə bilər. Mütəxəssislərin fikrincə, qəhvə idrak funksiyalarını dəstəkləyə və zehni fəaliyyəti yaxşılaşdıra bilər.
Bundan əlavə, bəzi tədqiqatlar göstərir ki, müntəzəm və orta dərəcədə qəhvə istehlakı demans riskinə qarşı qoruyucu təsir göstərə bilər.
